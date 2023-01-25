"Как вам мои кокосы?": Клава Кока рассмешила фанатов пошлыми кадрами из Мексики (фото)

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Певица Клава Кока продолжает развлекаться и наслаждаться жизнью в отпуске. На этот раз она выложила фото из Мексики, которые рассмешили ее аудиторию, передает NUR.KZ.

"Пабло Эскобар уже не тот… Как вам мои кокосы?" - написала музыкальная исполнительница в своем Instagram.

На кадрах Кока сидит в огромной шляпе, держит плоды кокоса на уровне груди, имитируя ими бюст, и "прикуривает" салфетку.

Подписчиков Клавы рассмешила серия ее фото.

"Женщина сзади явно в шоках сидит", "Клав, тебе не кажется, что шляпа чуть-чуть маловата?", "Такая ты колоритная в этой шляпке", "Одни из самых лучших фоток. Ты нереальная", "Тема кокосов не раскрыта", "Шляпа круть, мексиканцы завидуют. Каналов 200 по спутнику точно на прием осилит", - написали они.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006653-kak-vam-moi-kokosy-klava-koka-rassmeshila-fanatov-poshlymi-kadrami-iz-meksiki-foto/