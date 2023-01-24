"Какая эффектная красотка": 67-летняя Долина изумила фанатов стильным образом

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Народная артистка России, известная эстрадная певица Лариса Долина восхитила своих подписчиков новым фото. Фанаты заявили, что "время над ней не властно", передает NUR.KZ.

Артистка выложила в Instagram фото, на котором она позирует на камеру в черном кожаном плаще. Волосы знаменитость собрала в высокий пучок.

Долина сопроводила снимок стиховорением о возрасте женщины, в строках говорится, что цифры в паспорте - это ерунда.

"Всем доброго утра и прекрасного дня! Женщинам счастья женского, вечной молодости, красоты и любви! Вы все без исключения этого достойны!" - написала она.

"Точнее и не скажешь. Фото крутое и вы на нем прекрасны!", "Вот над кем время не властно", "Шикарный образ", "Такая вы красивая и стильная, Лариса Александровна", "Потрясающая женщина", "Роскошная, прекрасная, неповторимая", "Какая эффектная красотка!" - выразили свой восторг фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006585-kakaya-effektnaya-krasotka-67-letnyaya-dolina-izumila-fanatov-stilnym-obrazom/