"Я не умею фотошопить": Пригожин запечатлел Валерию в бикини и восхитился ее фигурой

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин разместил в соцсети фото любимой супруги Валерии, которую запечатлел в пляжном наряде. Фанаты восхитились стройной фигурой 54-летней певицы, передает NUR.KZ.

Музыкальный продюсер не раз признавался в любви своей супруге прилюдно. Он отметил, что она не перестает его удивлять.

"Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается - никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура, конечно, огонь", - отметил Пригожин в Instagram, где и разместил фото супруги в бикини цвета хаки и соломенной шляпе.

"Она прекрасна. Но еще прекраснее, как вы ею восхищаетесь", "Я решила, что ты за Николь Кидман подглядываешь", "Невероятная", "Красотка", "Иосиф, у вас жена такая красивая", - написали подписчики под фото.

Однако кое-кто решил, что без фотошопа не обошлось.

"Шикарна, но мне кажется что пупок где-то затерялся из-за щадящего фотошопа. Но в целом Валерия - красивая женщина", - отметила одна из пользовательниц соцсети.

"Я не понимаю, как можно фотошопить через стекло. Я не умею фотошопить", - ответил ей Пригожин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006507-ya-ne-umeyu-fotoshopit-prigozhin-zapechatlel-valeriyu-v-bikini-i-voshitilsya-ee-figuroy/