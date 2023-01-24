"Египетская сила": примерившая образ Клеопатры Анастасия Решетова восхитила фанатов (видео)

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова в честь своего дня рождения устроила видеосъемку в образе Клеопатры. Новоявленная египетская царица вызвала разную реакцию у подписчиков, но большинству из них понравилась такая версия известной правительницы, передает NUR.KZ.

"Мой день 23.01.23. С каждым годом все проще отношусь ко дню рождения как к празднику, но все лучше отношусь к самой себе. Совсем не просто так мы выбрали для последней съемки образ Клеопатры. Клеопатра - сильная и красивая женщина, которой ее властная сила не помешала жить ради любви", - написала Настя в своем Instagram.

Образ Решетовой вызвал неоднозначную реакцию у поклонников: от восхищения до насмешек.

"Египетская сила", "Вау, гремучая смесь Моники Беллуччи и Элизабет Тейлор", "Клеопатра была не совсем красивой. Это факт. А вот вы, Анастасия, красивы!", "Настя, тебе кто больше нравится: Цезарь или Марк?", "Какая неземная красота! Счастья вам!", "Если кратко, вы безумно вдохновляете! Всегда", "Косит под американских звезд", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006485-egipetskaya-sila-primerivshaya-obraz-kleopatry-anastasiya-reshetova-voshitila-fanatov-video/