"Черный лебедь": Асель Сагатова в элегантном платье сорвала шквал комплиментов

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, которую зрители полюбили еще по фильму "Рэкетир", представила на суд своих фанатов новый женственный образ. Пользователи соцсети назвали ее "черным лебедем", передает NUR.KZ.

"Сегодня получила комплименты по поводу ведения своей инстастранички от мегаталантливых молодых ребят, чье творчество люблю и уважаю, и сижу такая счастливая.

Вот так просто дарить друг другу радость. Выкладываю по этому случаю фотографии, которые мне очень нравятся самой, в красивом женственном платье", - отметила Асель в Instagram.

Подписчики заявили, что Асель идеальна в любом наряде.

"Вы идеальны во всем, с чем соприкасаетесь", "Вы такая хрупкая на фотографиях. Вам так идут собранные волосы", "Эстетика, стиль, подача", "Ну что за дива дивная"", "Какая шикарная женщина!", "Черная пантера", "Красота! Естественность зашкаливает", "Черный лебедь", - написали фолловеры под фото актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006434-chernyy-lebed-asel-sagatova-v-elegantnom-plate-sorvala-shkval-komplimentov/