"Некрасиво и вульгарно": Клаву Коку обругали за полупрозрачное платье на концерте Beyonce (видео)

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока, отдыхающая в Дубае, отправилась на концерт Beyonce. После того, как артистка выложила видео со своим участием, на нее напали хейтеры с критикой ее наряда, передает NUR.KZ.

"Это я иду на встречу с Beyoncé", - написала Кока в своем Instagram.

На кадрах она дефилирует в полупрозрачном черном платье со спущенными бретелями, сквозь которое можно разглядеть чулки.

Видео взято со страницы Клавы Коки в Instagram.

"Можно было его вообще не надевать, а в нижнем белье ходить. Как будто в бюсте и трусах и сверху тюль с окна сняли", "Неудачное платье, полнит очень. Клава - стройняшка же, а тут прям нет", "Ну, что это такое. Так много красивых платьев. Не элегантно. Пошло", "Клавка-то поправилась кило на пять минимум", "Некрасиво и вульгарно", - прокомментировали ее наряд пользователи соцсети.

Между тем, сама Клава отметила, что ее жизнь кардинально изменилась за последнее время.

"Еще вчера я продавала симки на вокзале, а сегодня мы с Кендалл Дженнер и Джей-зи идем на концерт Beyoncé на открытии самого роскошного отеля мира в Дубае. Вы в это верите?? Я - нет", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006417-nekrasivo-i-vulgarno-klavu-koku-obrugali-za-poluprozrachnoe-plate-na-kontserte-beyonce-video/