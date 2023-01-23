"Это роскошно": Нюша похвасталась фигурой в мини-платье с открытыми плечами

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

32-летняя певица Нюша похвасталась стройной фигурой в мини-платье. Артистка сумела прийти в форму за короткое время после родов и восхитила преданных поклонников, передает NUR.KZ.

"Золотой час", - написала Нюша в своем Instagram, разместив видео. Певица, которая чуть больше года назад стала мамой во второй раз, продемонстрировала стройную фигуру в алом мини-платье с открытыми плечами.

Сначала Нюша запечатлелась в лифте, а потом вышла в холл роскошного отеля. Фанаты восхитились ее отличной формой и ярким аутфитом, который сразу же приковывает к себе внимание.

"Красавица без сомнений", "Всем бы так после двух беременностей выглядеть. Мамасита", "Вау, космос, как красиво", "Ну что за красота! Ню, ты прекрасна", "Голливуд курит в сторонке", "Это роскошно", "Я вас сразу не узнала", - отметили восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006404-eto-roskoshno-nyusha-pohvastalas-figuroy-v-mini-plate-s-otkrytymi-plechami/