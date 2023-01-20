"Забери на свою планету": Аня Покров удивила Сеть креативной фотосессией

Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер-миллионник, популярный тиктокер Аня Покров представила креативную фотосессию в космическом стиле. Фолловеры оценили необычный образ инстадивы, передает NUR.KZ.

Свой креативный образ Аня Покров представила на суд подписчиков в Instagram. Девушка сумела удивить читательскую аудиторию. К слову, у блогера в этой соцсети насчитывается больше семи миллионов подписчиков, армия ее поклонников растет с каждым днем.

"Забери на свою планету", "Умерла от твоей красоты", "Аня, ты просто бомба", "Не перестаешь удивлять", "Если бы я был планетой, ты была бы кометой", "Вдохновляешь на смелые действия", "Вай, как всегда, неземная красота", "Невероятная, горячая фотосессия", "Ребята, ну что за разнос!", "Аня, верните мое сердце", - рассыпались в комплиментах фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006187-zaberi-na-svoyu-planetu-anya-pokrov-udivila-set-kreativnoy-fotosessiey/