Айжан Байзакова улетела в Узбекистан ради пересадки бровей

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова отправилась в Ташкент, чтобы сделать себе пересадку бровей. За границу инстадива улетела вместе с мужем, передает NUR.KZ.

"Мы уже в Ташкенте. Первым делом сразу приехали в клинику, поговорили о том, какие я хочу брови и к чему должна быть готова. Завтра будет процедура пересадки бровей. Так волнуюсь, как будет смотреться. И думаю, поменять форму бровей или оставить такие?" - поделилась своими переживаниями с подписчиками в Instagram Айжан.

Кроме того, блогерша успела посетить местные кафе, где была приятно удивлена ценами.

"Покушали с мужем настоящий узбекский плов и офигели от счета: 5000 тенге, туда входят и салаты, и напитки, и плов на двоих. Чувствуем себя миллиардерами", - написала Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006144-ayzhan-bayzakova-uletela-v-uzbekistan-radi-peresadki-brovey/