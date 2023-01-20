"Зачем мужики, когда есть такие подруги?": Клава Кока и Мари Краймбрери отправились вместе в Дубай

Клава Кока и Мари Краймбрери. Фото: instagram.com/klavacoca

Российские певицы Клава Кока и Мари Краймбрери отправились на совместный отдых в Дубай, где здорово провели время и порадовали фанатов снимками в бикини, передает NUR.KZ.

Фото из отпуска Кока и Краймбрери выложили в Instagram.

"Девчат, а вот если вам предложат на выбор: выйти замуж или рвануть с подругой на море, вы в какую страну полетите?" - посмеялась Клава.

На кадрах артистки, обнимаясь, позируют на яхте в бикини на фоне достопримечательностей ОАЭ.

"Ну, какие хорошенькие", "Смотря на вас, понимаю, что женская дружба есть!", "Зачем мужики, когда есть такие подруги?", "Я бы выбрала с вами рвануть, а куда - уже неважно", "И кто же таких красивых на яхтах катает", - прокомментировали кадры пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006076-zachem-muzhiki-kogda-est-takie-podrugi-klava-koka-i-mari-kraymbreri-otpravilis-vmeste-v-dubay/