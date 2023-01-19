"Вы просто великолепны": Айгуль Иманбаева в нежном образе вызвала восторг поклонников

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева поделилась новой фотосессией. Запечатленная на фоне природы артистка услышала в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Новое фото Айгуль разместила на своей страничке в Instagram. 45-летняя актриса и певица выбрала для фотосессии яркую блузку лимонного цвета.

На снимке она стоит на фоне зелени и цветов и мечтательно смотрит вдаль. Распущенные волосы артистки придали снимку романтичности.

"Добрый вечер, друзья", - написала Айгуль в Instagram.

Фанаты отметили, что Айгуль очень хорошо выглядит и даст фору молодым чаровницам.

"Прекрасно", "Красивая актриса", "Вы просто великолепны", - написали подписчики под публикацией, запестревшей от смайликов в виде красных сердечек.

Напомним, Айгуль Иманбаеву пристыдили моралисты за поцелуй с молодым актером в фильме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006026-vy-prosto-velikolepny-aygul-imanbaeva-v-nezhnom-obraze-vyzvala-vostorg-poklonnikov/