"Ух, какая!": Глюкоза покрасовалась в мини-платье с экстремальным декольте (видео)

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Глюкоза покрасовалась в сияющем мини-платье с глубоким декольте. Поклонники оценили не только эффектный аутфит 36-летней артистки, но и ее фигуру, передает NUR.KZ.

Видео, снятое в лифте, Глюкоза опубликовала на страничке в Instagram. Певица примерила сияющее изумрудное платье с экстремальным декольте. Пышные локоны и изящные черные босоножки дополнили ее сценический образ.

Фанаты пришли в восторг и не поскупились на возвышенные эпитеты.

"Красота необыкновенная", "Суперстильно", "Ой, Глюкоза, как вы хороша", "Какая же вы классная, очень красивая и элегантная", "Шикарная", "Волшебная", "Впечатляет, Наташа", "Ух, какая вы!", "Просто прелесть", - гласят комментарии.

Однако недремлющие хейтеры решили разбавить лестные отзывы критикой.

"Только собой и любуется", "До элегантности далеко", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005852-uh-kakaya-glyukoza-pokrasovalas-v-mini-plate-s-ekstremalnym-dekolte-video/