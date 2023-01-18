"Что за красота и нежность!": Жанель Макажан появилась в образе Кыз-Жибек (видео)

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Казахстанская актриса Жанель Макажан примерила образ Кыз-Жибек. Подписчики оценили видео и отметили ее талант, оставив массу лестных комментариев в ее адрес, передает NUR.KZ.

"Как вам образ Кыз-Жибек? Наверное, вы все смотрели этот фильм. Жду ваших комментариев", - отметила Жанель, разместив видео своего преображения в Instagram.

Подписчики не заставили долго ждать и поделились своими мыслями по этому поводу.

Верные фанаты отметили, что этот образ к лицу Жанель. Они также оценили креативную идею с перевоплощением.

"Круто", "Настоящая искусница, не каждому такое удается", "Уау, что за красота и нежность!", "Супер", "Вау, как мне нравится! ", "Идея топ", "Красотка, обожаю, актриса от природы", "Вот это да!", "Классно", - гласят отзывы под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005828-chto-za-krasota-i-nezhnost-zhanel-makazhan-poyavilas-v-obraze-kyz-zhibek-video/