"Настоящая вип": Say Mo в нижнем белье задорно потанцевала на камеру (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo задорно потанцевала на камеру в нижнем белье. Пользователи соцсети отреагировали на откровенные кадры, передает NUR.KZ.

Видео своего танца в кроп-топе и черном белье Молдир выложила в своем Instagram на радость поклонникам.

"Получится из меня милфа?" - подписала озорные кадры Say Mo.

"Хей, йоу, ты всегда в моде Say Mo", "Настоящая вип", "Сексуальная очень", "Такие портят молодое поколение", "Ты и так такая для кого-то", "Будешь моей милфой?", "Жаным, красотка", - прокомментировали пользователи соцсети ее танец.

Напомним, что ранее мы писали про самые "уятные" фото казахстанских знаменитостей в 2022 году. В этом списке оказались и снимки Say Mo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005729-nastoyaschaya-vip-say-mo-v-nizhnem-bele-zadorno-potantsevala-na-kameru-video/