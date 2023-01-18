"Самая красивая актриса в Казахстане": Данагуль Темирсултанова в образе своей дочери восхитила Сеть (видео)

Данагуль Темирсултанова. Кадр видео: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала видео, на кадрах которого она пытается с помощью макияжа и укладки "превратить" свою маму в себя, передает NUR.KZ.

Видео с участием мамы Айым выложила у себя в Instagram.

"Превращаю маму в себя. Ну как?" - обратилась она к поклонникам за оценкой.

"Мама - красотка", "Лучшая актриса века в КЗ, просто обожаю вашу маму", "Вы - копия мамы, оказывается", "Айым через 35-40 лет", "Обожаю вашу маму, самая красивая актриса в КЗ!", "Она эталон красоты, с детства люблю ее", "Шикарная, неотразимая, суперталантливая женщина века - это реально так, мы восхищаемся ее эталоном красоты, ведь талант превыше всего", "Мама - невероятная женщина, прекрасная актриса и просто красавица", - прокомментировали видео подписчики Айым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005728-samaya-krasivaya-aktrisa-v-kazahstane-danagul-temirsultanova-v-obraze-svoey-docheri-voshitila-set-video/