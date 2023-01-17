"Классные ребята": Пресняков и Подольская улетели на Мальдивы без детей (фото)

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская поделилась фото с отдыха на Мальдивах, куда улетела вместе с мужем - исполнителем и композитором Владимиром Пресняковым. Подписчики пожелали паре хорошего времяпровождения, передает NUR.KZ.

Подольская призналась, что они с мужем в этот раз отдыхают без детей.

"Познакомились с приятной парой из Англии и могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует", - отметила она в Instagram.

На фото, которое Наталья опубликовала на своей страничке, Владимир держит жену на руках. Видно, что супруги в отличном настроении.

"Парочка огненная. Он обожает и боготворит ее, она любит его", "Одна из достойных пар в российском шоу-бизнесе! Так держать!", "Красивые, хорошего вам отдыха", "Какие вы классные ребята", - отметили фолловеры.

Однако некоторые пользователи Сети оставили другого рода комментарии.

"Наряд Натальи, как всегда, не айс. Блин, смени стилиста", "Почему Подольская все время отдыхает? Когда она успевает устать?", "Волочкову там не видели?", "Видно, что Владимиру надоел пляжный отдых", - съязвили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005686-klassnye-rebyata-presnyakov-i-podolskaya-uleteli-na-maldivy-bez-detey-foto/