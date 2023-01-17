"Космос": примерившая новый образ Жулдыз Омиргали заворожила фолловеров (видео)

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Экс-солистка "КешYOU", актриса и телеведущая Жулдыз Омиргали продемонстрировала новый образ, сняв видео в стиле TikTok. От верных фанатов артистка услышала массу лестных отзывов в свой адрес, передает NUR.KZ.

Накануне Жулдыз Омиргали в образе героини фильма "Аватар" очаровала не только фанатов, но и своего любящего супруга Айкына. Артистка снова поэкспериментировала со внешностью.

"Вот бы я всегда так быстро собиралась. Как вам мой новый образ? А сколько времени вы собираетесь? Я уделяю этому час", - написала Жулдыз в Instagram.

На видео актриса вначале появляется без макияжа и прически, а после мы видим ее в кадре уже преобразившуюся.

"Вы и без макияжа красавица", "Красотка", "Эффектная", "Образ супер", "Огонь", "Образ особенный", "Такая милая", "Космос", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005616-kosmos-primerivshaya-novyy-obraz-zhuldyz-omirgali-zavorozhila-folloverov-video/