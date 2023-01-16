"Моя самая красивая": Айкын восхитился женой, примерившей образ из "Аватара" (фото, видео)

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская актриса и певица Жулдыз Омиргали примерила на себя образ героини фильма "Аватар". Супруг знаменитости Айкын назвал ее самой красивой, передает NUR.KZ.

Фото в новом "синем" образе из нашумевшего фильма Жулдыз выложила на своей странице в Instagram, добавив в комментариях смайлы в виде планеты Земля.

"Моя самая красивая. Вам все подходит", - отреагировал на фото жены певец Айкын.

Остальные пользователи соцсети тоже оценили необычные снимки и видео.

"Слишком красиво для "Аватара", "У вас очень красивые скулы", "Скоро на экране "Аватар-3" - Айкын и Жулдыз", "Новый образ, интересно", "Не думал, что ты такая. В фильме "Акжауын" ты совсем другой человек", "Очень красивая", - написали подписчики Жулдыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005429-moya-samaya-krasivaya-aykyn-voshitilsya-zhenoy-primerivshey-obraz-iz-avatara-foto-video/