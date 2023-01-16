"Красива и внешне, и душой": Айгуль Иманбаева поделилась своим архивным фото

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица Айгуль Иманбаева разместила в соцсети архивное фото и услышала в свой адрес массу лестных отзывов. Фанаты отметили, что она красива в любом возрасте, передает NUR.KZ.

Архивное фото певица разместила в своем Instagram.

"Добрый вечер, друзья. Как ваши дела? На память из архива", - подписала она снимок.

Фолловеры тут же отреагировали на снимок и оставили свои комментарии.

"Айгуль, вы всегда красавица", "Кажется, это фото вышло на обложке какого-то журнала", "Айгуль, доченька, мне так нравится твой характер", "Если я не ошибаюсь, это фото сделано во время передачи "Екі жұлдыз", "Звезда, которая красива и внешне, и душой", "Прекрасно", - отметили они.

Напомним, пользователи соцсети пристыдили Айгуль Иманбаеву за поцелуй с молодым актером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005466-krasiva-i-vneshne-i-dushoy-aygul-imanbaeva-podelilas-svoim-arhivnym-foto/