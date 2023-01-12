"Истощение жуткое": Полина Гагарина ужаснула поклонников новым фото

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина выложила свое новое фото в купальнике и получила множество негативных комментариев от подписчиков, критикующих ее за худобу, передает NUR.KZ.

"Девушка и лопата", - написала в Instagram Гагарина, отдыхающая на Мальдивах.

"Полина, да можно уже было и не втягивать живот", "При всем уважении к Полине Гагариной. Это не красота фигуры", "Еще чуть-чуть и фото будет просто "лопата"! Полина, остановитесь! Хватит худеть. Пора кушать. Приезжайте в гости, накормлю вкусно", "Истощение жуткое", "Полина, приезжайте в Сибирь, в морозы салом отъедаться нужно!", "Мама дорогая, зачем так доводить себя, кожа да кости, либо с фильтром перебор", "Полина, пожалейте себя! Вы и так красивая, прекрасная, без всяких диет, не мучайте себя и свое здоровье", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005140-istoschenie-zhutkoe-polina-gagarina-uzhasnula-poklonnikov-novym-foto/