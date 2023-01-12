"Вы и так идеал, кукла Кен!": Нучи раскрыл, какую операцию планирует перенести

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев поведал, какую операцию планирует себе сделать. Хирургическое вмешательство будет связано с исправлением челюсти, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц блогера выразила в Instagram восхищение его внешностью.

"Нучи, вы такой идеально красивый! Выглядите нереально молодо! Одно не пойму - зачем вам фильтры? У вас еще они такие, что нереально сужают лицо! Просто так вам увереннее? Просто вы и так идеал, кукла Кен!" - написала девушка.

В ответ Нучи объяснил, почему использует Instagram-фильтры.

"Я жду, когда проведут ЧЛХ (челюстно-лицевую хирургическую операцию - прим.ред.), поставят челюсть правильно и уберут ассимметрию, с маской этот нюанс менее заметен. А еще у меня постакне, которое, видимо, будет со мной всю мою жизнь. Однако я уже договорился сам с собой, что как только пройду через операцию и реабилитацию, буду снимать себя без моделирующей маски", - рассказал Нурлан.

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005046-vy-i-tak-ideal-kukla-ken-nuchi-raskryl-kakuyu-operatsiyu-planiruet-perenesti/