Купивший квартиру в Дубае Анатолий Цой показал себя в образе арабского шейха (фото)

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский певец Анатолий Цой решил примерить на себя образ арабского шейха и показал получившиеся фотографии своим подписчикам, передает NUR.KZ.

"Порой одно мгновение наедине с собой может поменять всю твою жизнь!" - пофилософствовал Цой в своем Instagram.

Он опубликовал кадры, сделанные в Дубае. На них артист позирует в традиционной белой одежде арабских жителей.

"Шейх Абу Наср Анатолий ибн Цой", "Шейх Анатолий", "Арабский шейх с русским именем Анатолий, с корейской фамилии и нацией (Цой), рожденный в Казахстане и говорящий на казахском и русском языках", "Кореец арабского происхождения", - прокомментировали поклонники музыкального исполнителя.

Ранее Анатолий также похвастался, что стал владельцем недвижимости в ОАЭ.

"Помните пост, где я просил помочь мне с выбором недвижимости в Дубае? Так вот, я определился и наконец-то купил себе офигенную квартиру!" - рассказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004770-kupivshiy-kvartiru-v-dubae-anatoliy-tsoy-pokazal-sebya-v-obraze-arabskogo-sheyha-foto/