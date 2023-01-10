"Вот как певицы теряют достоинство": Мадина Садвакасова возмутила соцсети обнаженными ногами

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала снимки из Таиланда, на которых она позирует, демонстрируя обнаженные ноги, и тут же получила порцию нравоучений от подписчиков, передает NUR.KZ.

Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них музыкальная исполнительница сидит за столиком, лакомится арбузом и заразительно смеется. Одета Мадина при этом в легкий наряд с разрезом на бедре, открывающий ее ноги.

"Я назвала эти фото "Сумасшедшие дни в Тайланде, которые я провела зимой", - написала она.

"Казахские девушки, что будем делать? С таким поведением мы потеряем нацию!", "Почему вы любите показывать свое тело, нельзя одеться и сфотографироваться?", "Ваш муж, ваши родители, смотрят на тебя, почему вы стремитесь показать такие части тела", "Вот как хорошие певицы теряют свое достоинство", - отреагировали на ее фото подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004724-vot-kak-pevitsy-teryayut-dostoinstvo-madina-sadvakasova-vozmutila-sotsseti-obnazhennymi-nogami/