51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини (видео)

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, отправившаяся в Оман, поплавала в бассейне на уровне 2200 метров над морем и показала фанатам свою фигуру в бикини, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Кудрявцева похвасталась, что плавает в бассейне, расположенном на одном из горных курортов Омана. При этом телеведущая продемонстрировала свою фигуру в голубом бикини.

Видео взяты со страницы Леры Кудрявцевой в Instagram.

Она также показала видео со своим участием, снятое в пустыне.

"Время летит как песок сквозь пальцы. Я впервые в пустыне. Это невероятное зрелище , особенно на закате. Мысли бегут с невероятной скоростью, кто мы, зачем, почему", - написала Кудрявцева.

"Шахерезада! Восточная Царица, редчайшей красоты!", "Ух ты, красотень какая", "Смотри, украдут там в гарем", "Очень красиво. Что то в этом действии есть волшебное и трогательное", - прокомментировали подписчики Леры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004666-51-letnyaya-lera-kudryavtseva-pokazala-figuru-v-bikini-video/