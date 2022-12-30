"Какая же вы шикарная женщина": Дарья Александрова в вечернем платье покорила фанатов (фото)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова показала себя в платье собственного дизайна и покорила пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Итоги года. Шучу. Я не помню, что было вчера. Не то, что весь год. Просто вот я была на корпоративе. В классном платье от Дарьи Александровой. Сама нашла ткань. Сама нашла швею. Сама придумала фасон. А, о! Точно! Итоги года - я молодец!" - написала актриса в Instagram, спросив у подписчиков, чем им запомнимся уходящий год.

"Вот это да. Шикарное. А год запомнился очень и очень надолго, на таких качелях я давно не каталась. Но главное - все хорошо", "Итоги года: спасибо, что живой", "Ты такая красивая", "Шикарная Дарья. Платье - шик и блеск", "Просто суперкрасивая, восторг для глаз", "Какая же вы шикарная женщина", - отреагировали на снимки и пост поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003710-kakaya-zhe-vy-shikarnaya-zhenschina-darya-aleksandrova-v-vechernem-plate-pokorila-fanatov-foto/