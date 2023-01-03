"Милота": звезда сериала "Кухня" показала архивное фото и рассказала о своем детстве
Опубликовано:
35-летняя звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина поделилась своим детским фото. Она также вспомнила, какое счастье испытывала, когда отправлялась на Кремлевскую елку, передает NUR.KZ.
Актриса окунулась в ностальгию и вспомнила свое детство.
"Когда я была маленькой, моей маме каждый год на работе давали пригласительные на Кремлевскую елку! Это фото, кстати, было сделано на одной из них.
Помню, как в конце мы выходили на улицу, держа в руках красивые коробки со сладкими подарками, улыбались во все 32 (или тогда еще меньше) зуба и ходили вокруг огромной елки в поиске родителей.
А они тем временем стояли за забором и в этом кружащемся потоке счастливых детей пытались найти своих.
Сейчас понимаю, что это очень похоже на конвейерную ленту в аэропорту, где люди стоят, внимательно смотрят за передвигающимися чемоданами и кричат: "О, это мой!" - рассказала Ольга в Instagram.
Фанаты отметили, что актриса совсем не изменилась с годами, а также вспомнили, как проходили их новогодние елки.
"Лапушка, если присмотреться, совсем не изменилась, красавица!", "Ой, такая хорошенькая маленькая девочка! Прелесть просто!", "У меня такое платье было точь-в-точь", "Милота, какое красивое фото!" - отметили пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003466-milota-zvezda-seriala-kuhnya-pokazala-arhivnoe-foto-i-rasskazala-o-svoem-detstve/