"Всем бы такого заботливого мужа и отца": Суперпапа Серик умилил семейными фото с отдыха

Серик Тлеулесов с семьей. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский блогер Серикжан Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, умилил Казнет новыми семейными фото, снятыми во время отдыха в Таиланде. Фанаты назвали их семью образцовой, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогер поделился красочными кадрами с отдыха в Таиланде, куда отправился вместе с семьей.

"Хочу, чтобы эта красота осталась здесь и увековечила воспоминания в нашей ленте", - прокомментировал Серик яркие и солнечные снимки.

Подписчики пожелали дружной семье счастливого отдыха.

"Из многих блогерских семей ваша самая интересная и настоящая. Оставайтесь всегда такими же радостными, красивыми и счастливыми", "Супер, вы такой молодец, всем бы такого заботливого мужа и детям отца, который уделяет время", "Прекрасные, счастья вашей семье", "Диляра - красотка", "Образцовая семья", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003289-vsem-by-takogo-zabotlivogo-muzha-i-ottsa-superpapa-serik-umilil-semeynymi-foto-s-otdyha/