"Божественная леди": Марина Александрова представила чувственные фото

Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova

40-летняя российская актриса Марина Александрова представила на суд подписчиков в соцсети чувственные фото. Звезда сериалов "Екатерина" и "Бедная Настя" получила в свой адрес множество хвалебных отзывов, передает NUR.KZ.

В ленте Instagram Марины Александровой появились новые фото. Одним из первых образ яркой красавицы оценил сын. Актриса отметила, что это лучший комплимент в ее жизни.

"Мама, ты пантера. Ну очень красивая", - сказал 10-летний мальчик. Его слова Александрова написала под снимками.

"Как же он прав!", "Мама нереальная! Бомба", "Булгаковская Маргарита, один в один", "Вы очень красивая, только из-за вас смотрю "Екатерину", "Образ супер, своего рода Джоконда", "Самая красивая и самая сексуальная женщина в мире", "Настоящая, неотразимая пантера во всей своей красе, изящности, нежности", "Божественная леди", - отметили они.

Ранее Александрова провела яркую фотосессию с дочерью в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002994-bozhestvennaya-ledi-marina-aleksandrova-predstavila-chuvstvennye-foto/