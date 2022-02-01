"Просто красотки": Марина Александрова с дочерью провели фотосессию в Париже

Марина Александрова с дочерью. Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Российская актриса Марина Александрова поделилась теплыми снимками из Парижа. Компанию ей составила шестилетняя дочь Екатерина, передает NUR.KZ.

39-летняя Марина с дочерью Екатериной остались в восторге от Парижа. Актриса поблагодарила фотографа, сделавшего замечательные снимки.

"Наша влюбленность с дочкой в Париж теперь одна на двоих, а еще в Анну Яковлеву, которая помогла нам сохранить впечатления в фотографиях.

Мы точно знаем, с кем пойдем обедать в следующий раз, когда прилетим в любимый город. Анна - ты чудесный собеседник и фотограф, не знаю, что лучше", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фотографии умилили ее подписчиков. Они не поскупились на красивые комплименты.

"Милота. Парижский стиль обеим идет. Девчонки-красотки", "Какие девочки-француженки", "Париж! Какие красивые фото", "В Париже, действительно, хочется надеть берет", "Потрясающие фото. Так передали настроение ваше и города", "Счастье - оно такое", "Мама с дочкой просто красотки! Даже по фото видно, как вы любите друг друга", "Узнаю мамины черты. Дочка похожа на вас, Марина", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954042-prosto-krasotki-marina-aleksandrova-s-docheryu-proveli-fotosessiyu-v-parizhe/