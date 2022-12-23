"Совсем молодой": Омиркул Айниязов поделился архивным снимком 20-летней давности

Омиркул Айниязов. Фото: instagram.com/omirkul_ainiyazov

Отечественный исполнитель Омиркул Айниязов поделился архивной фотографией, которой уже 20 лет. На снимке из семейного альбома он запечатлен с любимой женой, передает NUR.KZ.

Дорогое сердцу фото Омиркул Айниязов опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Как вам это фото? 2002 год", - написал он, отметив аккаунт своей супруги Фариды.

Реакция фанатов не заставила ждать. Один из подписчиков поинтересовался, сколько лет было артисту в 2002 году. Айниязов ответил, что ему было 24 года.

"Прекрасное время, вы красивые такие", "Совсем молодой, учился тогда в консерватории", "Прекрасные воспоминания о молодости", "Какое отличное фото", - написали подписчики.

Напомним, весной прошлого года Омиркул Айниязов стал отцом во второй раз, у него родилась дочь. О втором ребенке супруги мечтали больше 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002827-sovsem-molodoy-omirkul-ayniyazov-podelilsya-arhivnym-snimkom-20-letney-davnosti/