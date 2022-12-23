"Королева красоты": обнажившая плечо Асель Сагатова вдохновила фанатов на комплименты

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала фанатам новые фото, обнажив плечо, и получила от них очередную порцию восхищения в свой адрес, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость предложила уделать внимание предстоящему празднику.

"Есть время проанализировать события уходящего года и составить план на 2023", - написала Асель.

На кадрах она позирует в черной одежде на терракотовом фоне и томно смотрит в камеру.

"Асель Сагатова - суперактриса и замечательный человек. Здоровья вам", "Как же она прекрасна", "Красавица. Моя землячка!", "Восточная красавица", "Все девушки с накаченными губами нервно курят в сторонке", "Королева красоты, мисс Азия, целую", "Моя душа, как же я тебя люблю", - заявили ей в ответ пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002717-koroleva-krasoty-obnazhivshaya-plecho-asel-sagatova-vdohnovila-fanatov-na-komplimenty/