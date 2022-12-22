"Красотки": Айгуль Мукей и Айгуль Иманбаева в ярких образах очаровали Казнет (фото, видео)

Айгуль Мукей и Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей разместила фото и видео с певицей Айгуль Иманбаевой. Фанаты отметили, что обе звезды очень интересные и яркие женщины, назвав их красотками, передает NUR.KZ.

"Много вчера общались с Айголек Иманбаевой. Во время репетиций, после концерта. Мы всегда тепло друг к другу относились.

Наше имя, вроде распространенное в жизни, на сцене и ТВ нечасто встречалось", - рассказала Айгуль Мукей, поделившись в Instagram совместным фото с Айгуль Иманбаевой.

Теледива объяснила, что их объединила не только сцена, но и КазНАИ имени Жургенова, где они учились.

"Жизнь идет, бежит, разговоры меняются. Вчера обе прибежали в театр после экзаменов. И сессия уже не у нас самих, а у наших студентов. Айгуль сказала, что после рождения маленьких я стала другой, я согласилась.

А ее сын, взрослый 25-летний мужчина, поражает своими знаниями и мировосприятием. Так, я написала, что наши разговоры поменялись, но нет. Мы такие же красотки, актрисы и женщины, которые никогда не оставят своего желания покорить этот мир", - отметила она.

Подписчики оставили свои отзывы.

"Красотки", "Самые лучшие", "Молодцы обе! Все смотрится естественно, без блефаропластики, накачанных губ", "Вы супер! Далее таких же высот и побед вам!" - рассыпались в комплиментах поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002565-krasotki-aygul-mukey-i-aygul-imanbaeva-v-yarkih-obrazah-ocharovali-kaznet-foto-video/