"Фантастический красавец": Димаш Кудайберген в стильном образе влюбил в себя фанатов (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал новые снимки в солнцезащитных очках и пальто, после чего фанаты рассыпались перед ним в комплиментах, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в Instagram музыкального исполнителя. На нем он позирует в холле здания в коричневом костюме и пальто подходящего под него оттенка. Глаза его скрыты за солнцезащитными очками.

"Ты для нас ручеек живой воды! Самый удивительный, правильный, невероятный и для нас самый лучший!", "Хорош! Роскошный, потрясающий, лучший", "Стильный, эффектный, фантастический красавец", "Ди, как тебе удается быть таким привлекательным", "Хорошие модельеры и стилисты у тебя, Димаш! И ты умеешь подать свой прекрасный образ! Приятно полюбоваться!", "Мистер Элегантность. Спасибо за такие фотки", - восторженно прокомментировали фанаты артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002531-fantasticheskiy-krasavets-dimash-kudaybergen-v-stilnom-obraze-vlyubil-v-sebya-fanatov-foto/