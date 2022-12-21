Анфиса Чехова отметила 45-летие эротичным снимком в купальнике (фото)

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова в день своего 45-летия опубликовала снимок в футболке и нижней части купальника. Она также назвала свой возраст самым лучшим, передает NUR.KZ.

"45 лет! Полет нормальный. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как в юности, увлекаясь биографией Мэрилин Монро, я считала, что умереть в 36 лет - это отличная идея. Чтобы мир запомнил тебя молодой и красивой и никто не наблюдал за твоим увяданием.

Сейчас, в 45 лет, я понимаю, насколько глупой я была тогда, как не ценила жизнь и как мало знала о ее смысле! В 45 я выгляжу и чувствую себя гораздо лучше, чем в 30!" - написала Анфиса в Instagram.

Она отметила, что ее жизнь никогда не была легкой.

"Сколько препятствий я преодолевала, сколько отказов получала, сколько раз сердце мое разбивалось в клочья, сколько ножей было воткнуто в мою спину… Но я поднималась, отряхивалась и шла дальше, понимая: единственное, что я могу менять - это себя и свой взгляд на вещи! И только тогда мир тоже начинает меняться. Не сразу, ему нужно время, но он определенно становится другим, когда ты начинаешь по-другому относиться к себе!

В свои 45 лет я проснулась на Багамах в любви и счастье, понимая, что жизнь, несмотря на все ее испытания, прекрасна! Главное - по-настоящему осознать, что ты самый важный человек в своей жизни! И от того, в каком близком и глубоком контакте ты будешь с самим собой, и зависит твое счастье! С Днем рождения меня. С самым лучшим ягодным возрастом", - поздравила саму себя телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002484-anfisa-chehova-otmetila-45-letie-erotichnym-snimkom-v-kupalnike-foto/