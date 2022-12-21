"Несправедливо, насколько ты красива": Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в бикини

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a

24-летняя российская модель Алеся Кафельникова устроила фотосессию на Бали, похваставшись своей фигурой в бикини. Фанатов вдохновило тело девушки, которая год назад родила ребенка, передает NUR.KZ.

"Люби меня или ненавидь меня, в любом случае я буду сиять", - заявила Алеся в своем Instagram.

"Классная фигура, особенно если учитывать, что в прошлом году ребенок родился! Браво!", "Пришла в роскошную форму после родов. Тело моей мечты, мне есть куда стремиться", "Боже, этот взгляд прожигает насквозь. Самая красивая и сексуальная девушка на планете", "Ну какая же прелесть!", "Когда я хочу съесть пиццу или бургер, иду в аккаунт Алеси вдохновляться", - прокомментировали подписчики ее снимки.

А один из поклонников сравнил девушку со всемирно известной моделью Мирандой Керр.

"Очень несправедливо, насколько ты красива. Сначала я подумал, что ты похожа на Миранду Керр, но на самом деле она выглядит как самая дешевая версия тебя", - написал фанат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002359-nespravedlivo-naskolko-ty-krasiva-alesya-kafelnikova-pohvastalas-figuroy-v-bikini/