"Глаза как жемчужина": Айару Бакытбек в коротких шортах собрала комплименты от фанатов (фото)

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Казахстанская блогерша Айару Бакытбек опубликовала новое фото в коротких шортах, сделанное в Таиланде. Фанаты поздравили ее с днем рождения, а также осыпали комплиментами, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram кадре Айару позирует в майке с тонкими бретелями и джинсовых шортах.

"Ты просто прелесть", "Взрослая стала", "Читал историю про Лейлу и Меджнуна. Думал, как человек может так по уши влюбиться. Но, увидев тебя, я понял: все возможно", "Красотка, слов нет", "Глаза как жемчужина. Улыбка как красивый закат. Твоя красота как луна. Ты сама как очень интересная книга", "Такая красивая, сияй ярче и будь счастлива", "Будь счастлива, дорогая, милая и самая красивая Айару!" - прокомментировали фото Айару пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002167-glaza-kak-zhemchuzhina-ayaru-bakytbek-v-korotkih-shortah-sobrala-komplimenty-ot-fanatov-foto/