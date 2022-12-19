"Самая красивая женщина в истории человечества": новый образ Собчак вызвал восторг в соцсети

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимки, после чего один из поклонников назвал ее самой красивой женщиной в истории человечества, передает NUR.KZ.

На одном из кадров, выложенных в Instagram, Собчак просто стоит в белом платье.

"Беляночка", - лаконично охарактеризовала себя Ксения.

"Самая красивая женщина в истории человечества - Ксения", "Откуда такое платье? Осень красиво", "Ксения, что за платье? Невероятное!", "Подходящий наряд для снежной зимы", "Ксения Анатольевна - просто милашка", - выразили свое восхищение ее фотографией верный поклонники.

Однако не все пользователи соцсети разделили их восторг.

"Почему на ней все неуклюже?" - заявил в комментариях один из подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002079-samaya-krasivaya-zhenschina-v-istorii-chelovechestva-novyy-obraz-sobchak-vyzval-vostorg-v-sotsseti/