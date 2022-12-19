"Самая красивая актриса 21 века": Акбота Сейтмагамбет в платье с разрезом пленила Сеть

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистку "КешYOU" Акботу Сейтмагамбет в эффектном платье с высоким разрезом забросали комплиментами фанаты. Они заявили, что артистка является для них эталоном красоты, передает NUR.KZ.

Экс-супруга шоумена Даурена Айдаркулова разместила новое фото в Instagram. На снимке Акбота позирует в черном вечернем платье с высоким разрезом.

Наряд удачно подчеркнул ее фигуру и стройные ножки, что заставило сердца ее фанатов биться сильнее.

"Найди опору в самом себе и ты станешь сильнее всех", - написала актриса.

"Самая красивая актриса 21-го века", "Огонь", "Настоящая красавица", "Почему такая красивая?", "Харизма", "Мама, кто эта красивая девушка?!", "Мой Бог", "Мой эталон красоты", "Черная кошка моя", "Мне нравятся дикие кошки", "Люблю", - восхитились ею фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002058-samaya-krasivaya-aktrisa-21-veka-akbota-seytmagambet-v-plate-s-razrezom-plenila-set/