"Просто восхитительные": Гульнара Сильбаева умилила подписчиков теплым снимком с мужем
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Казахстанская юмористка и актриса Гульнара Сильбаева поделилась с подписчиками теплым снимком с мужем и получила от них комплименты и пожелания счастья, передает NUR.KZ.
"Красивые же?" - пококетничала Гульнара на своей странице в Instagram.
Пользователи соцсети охотно отреагировали на черно-белый кадр.
"Так классно за вами наблюдать и восхищаться", "Как хорошо, что вы нашли друг друга!", "Очень красивущие", "Сногсшибательные! Красота!", "Нет, не просто красивые, а бешено красивые", "Вы очень красивая, гармоничная пара", "Не то слово, просто восхитительные", - написали они.
Ранее Гульнара также рассмешила подписчиков видео, на котором она "перевоплощается" в черную пантеру из фильма "Черная пантера: Ваканда навеки".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001996-prosto-voshititelnye-gulnara-silbaeva-umilila-podpischikov-teplym-snimkom-s-muzhem/