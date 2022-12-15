"Словно Клеопатра": звезда сериала "Келінжан" очаровала фанатов новым образом

Нургуль Мынгатова. Фото: instagram.com/nurgul.myngatova

Актриса Нургуль Мынгатова удивила и восхитила своих подписчиков в соцсети, опубликовав новые фотографии. На снимках Нургуль была запечатлена в непривычном для зрителей образе, передает NUR.KZ.

Нургуль Мынгатова поделилась снимками, напомнившими ей о солнечных днях, проведенных на море.

"Из хороших дней, из хороших фото", - написала Нургуль в Instagram.

Актриса, сыгравшая роль Балкии в сериале "Келінжан" и одноименном фильме, предстала в новом образе. Зрители, привыкшие видеть Нургуль на экране в платке, были очарованы ею.

Актриса запечатлелась на фото с распущенными волосами и челкой, на ней - платье на бретелях насыщенного зеленого цвета. Добавили образу изюминку легкий макияж и украшение на шее.

"Нургуль ханым, это огонь", "Красотка", "Словно Клеопатра", "Балкия, как вы красивы", "Вам все к лицу", "Это Дубай?", "Вы и в жизни, и на экране красавица", "На этом фото не хватает бокала вина", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001717-slovno-kleopatra-zvezda-seriala-kelinzhan-ocharovala-fanatov-novym-obrazom/