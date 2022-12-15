Обворожительная красотка!": Виктория Дайнеко в платье с вырезом до талии очаровала соцсети
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Российская певица Виктория Дайнеко продемонстрировала свой образ в платье с глубоким вырезом и пожаловалась, что ей надоели постоянные подозрения в беременности, передает NUR.KZ.
"Совсем забыла поделиться с вами фотографиями с концерта группы "Земляне" (как мне надоели постоянные обвинения в беременности, ну, подумаешь, такая форма, что сразу накинулись-то)", - написала Вика в своем Instagram.
На опубликованных кадрах она стоит в коротком фиолетовом платье, вырез на груди у которого доходит почти до талии.
"Виктория, вы - супер!", "И красивая, и талантливая, ну просто умница", "Обворожительная красотка!", "Вика, вы очень красивая", "Самая лучшая", - отреагировали на снимки ее фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001671-obvorozhitelnaya-krasotka-viktoriya-dayneko-v-plate-s-vyrezom-do-talii-ocharovala-sotsseti/