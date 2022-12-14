"Чудесная мама": итальянская топ-модель с русскими корнями очаровала нежными фото

Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая приняла участие в нежной фотосессии, где показала округлившийся живот. Арина уже не скрывает свое "интересное положение", передает NUR.KZ.

Чувственная и нежная фотосессия украсила страничку Арины Бернардини-Дроздецкой в Instagram. Для фото Арины примерила прозрачное платье из черного гипюра.

"Наслаждаюсь каждым мгновением этого волшебного периода. Эта беременность проходит очень легко и почти незаметно. Иногда я даже забываю, что беременна, пока не увижу свой животик", - призналась модель.

"Какая красивая", "Я вам уже говорила, что будет мальчик", "Вы просто невероятны! Сногсшибательная была, а сейчас так вообще космос!", "Самая красивая беременная женщина", "Этот период делает всех женщин по-настоящему красивыми, наслаждайтесь", "Легкой беременности вам", "Чудесная мама", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001501-chudesnaya-mama-italyanskaya-top-model-s-russkimi-kornyami-ocharovala-nezhnymi-foto/