Камшат Жолдыбаеву в восточном образе сравнили с Альбиной Джанабаевой (видео)

Камшат Жолдыбаева. Кадр видео: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская певица Камшат Жолдыбаева примерила новый восточный образ, который напомнил ее подписчикам жену Валерия Меладзе Альбину Джанабаеву, передает NUR.KZ.

"Как вышел мой образ, который я готовила давно?" - написала Камшат в Instagram, выложив кадры, на которых она, надев множество украшений, исполняет восточный танец.

"Чем-то на жену Меладзе похожи, Джанабаеву Альбину", "Замечательная Камшат, очень красивая", "Природную красоту не отобрать, и так хороша", "Ками - молодчина, дерзкая красавица", "Бомба, красотка", "Камшат, вы без макияжа очень красивая", "Как всегда, шикарная", "Образ - огонь, без макияжа тоже красивая", - прокомментировали видео фанаты Камшат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001480-kamshat-zholdybaevu-v-vostochnom-obraze-sravnili-s-albinoy-dzhanabaevoy-video/