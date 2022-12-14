"Просто неудачный кадр": посетовавшую на лишний вес Жазиру Байрбекову успокоили фанаты

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова разместила в соцсети новое фото и посетовала на то, что поправилась. Фанаты принялись успокаивать свою любимицу и отметили, что это всего лишь неудачный кадр, передает NUR.KZ.

44-летняя Жазира Байрбекова не перестает восхищать своих преданных поклонников нежными образами, стройностью и красивым голосом.

Однако мать двоих детей заявила, что набрала лишние килограммы. Она призналась, что ее супруг - певец Жанболат Ербатыров - слишком балует ее.

"С Жаке так комфортно, что я незаметно набрала и стала весить 56 килограммов. Наверное, это уже заметно. Мой вес варьировался с 46 до 52 килограммов и никогда не превышал этого.

Но, глядя на это фото, я решила ограничить употребление масла и хлеба. А вы верите в то, что у мужей, создающих удобства, жены бывают пухленькими", - написала Жазира в Instagram.

"Мне кажется, если душа спокойна, то полнеешь. И это не зависит от мужа. Человек, который всегда переживает, не может набрать вес", "Это вы на этом фото так выглядите, цвет визуально полнит", "Жанболат очень спокойный", "Просто неудачное фото, а так вы стройняшка", "56 кг - это же не полнота", "Вы красивая", "56 кг - это же мечта", "Нравится мне эта пара", - оставили свои комментарии подписчики под постом певицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001474-prosto-neudachnyy-kadr-posetovavshuyu-na-lishniy-ves-zhaziru-bayrbekovu-uspokoili-fanaty/