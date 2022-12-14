"Так и лопнуть можно от зависти!": Глюкоза в нижнем белье вызвала эмоции фанатов

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова опубликовала серию своих фото, на которых она позирует в белье, и получила массу комплиментов от своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Люблю творческих людей и их поток вдохновения — от пары часов совместной работы получаются шедевры. Какое фото выберете вы? Мне лично запало в сердце первое и последнее", - заявила Глюкоза, выложив снимки на странице в Instagram.

Подписчики решили поупражняться под фотографиями в острословии.

"Одна и красивейших женщин, которых я видел", "Русская Ким Бейсингер", "Какая ты наглая! Нельзя так бесцеремонно показывать такую красоту! Так и лопнуть можно от зависти!", "Невероятная", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001470-tak-i-lopnut-mozhno-ot-zavisti-glyukoza-v-nizhnem-bele-vyzvala-emotsii-fanatov/