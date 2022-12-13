"Такая удивительная": 47-летняя Ева Лонгория в платье с глубоким декольте пленила Сеть

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

47-летняя голливудская кинодива Ева Лонгория восхитила фанатов, появившись в приталенном платье с глубоким декольте. Фанаты не могли не отметить ее стройный стан, передает NUR.KZ.

"О, как я скучаю по этому платью", - отметила Ева в Instagram.

Лаконичное платье лимонного цвета в пол с глубоким декольте на бретелях подчеркнуло стройную фигуру киноактрисы. Армия фанатов, а их у нее 9 миллионов в этой соцсети, не поскупилась на восторженные эпитеты, восхваляя достоинства своей любимицы.

"Вы такая удивительная", "Ты выглядишь в нем потрясающе", "Совершенно великолепна", "Прекрасное желтое платье, ты в нем очень элегантна", "Просто восхитительно", "Великолепный цвет", "Всегда красива", - отметили фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001286-takaya-udivitelnaya-47-letnyaya-eva-longoriya-v-plate-s-glubokim-dekolte-plenila-set/