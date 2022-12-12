"Блистательная женщина": Акбота Сейтмагамбет собрала комплименты в Сети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет поразила своих фолловеров, примерив платье с высоким разрезом. Поклонники щедро одарили комплиментами мать двоих детей, передает NUR.KZ.

Акбота поделилась новыми фото на своей страничке в Instagram. К эффектному черному платью с высоким разрезом певица подобрала остроносые туфли-лодочки. Распущенные волосы придали образу романтичности.

Акбота предложила выбрать наиболее удачный кадр, однако подписчики заявили, что все фотографии получились очень красивыми.

"На каждой фотке вы изумительная. До чего же вы красивая", "Ну что за красота", "Блистательная женщина", "Если хочешь увидеть что-то прекрасное, посмотри в зеркало", "Вы должны были стать зарубежной моделью", "Суперкрасавица", "Ты достойна счастья", "Крутая актриса, прям слов нет", - гласят комментарии под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001104-blistatelnaya-zhenschina-akbota-seytmagambet-sobrala-komplimenty-v-seti/