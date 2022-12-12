"Такая нежная больше нравится": Say Mo в женственном образе покорила сердца фанатов

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo примерила необычный для себя очень женственный образ, чем сразу покорила сердца своих поклонников, передает NUR.KZ.

Нежные кадры музыкальной исполнительницы, обычно выбирающей дерзкие и откровенные наряды, появились на ее странице в Instagram. На них Молдир позирует в длинном белом платье и с аккуратно уложенной прической.

"Вот такая нежная Сэй Мо мне больше нравится", "Очень красиво и нежно", "Очаровашка", "Cногсшибательная Say Mo", "Нежная, как цветок магнолии", "Очень идет нежный образ", "Как тебе идет женственный образ", "Такая необычная какая-то", - отреагировали на фото пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001069-takaya-nezhnaya-bolshe-nravitsya-say-mo-v-zhenstvennom-obraze-pokorila-serdtsa-fanatov/