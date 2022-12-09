Решетова заявила об отказе от "гиалуронки" и посоветовала девушкам последовать ее примеру

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и экс-возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова высказалась о естественной красоте. Девушка рассказала в своем Telegram-канале, что отказалась от инъекций в губы, наращенных ногтей и других подобных бьюти-процедур.

"В наш век развития бьюти-индустрии женщины привыкли постоянно искать в себе недостатки, и ищут проблемы там, где их нет. Я сама была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить.

Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, "гиалуронки" и других процедур в пользу естественности. Прибегать к травматизации кожи, глубоким аппаратным процедурам и инъекциям я буду только в случае, если более естественным методом ситуацию не исправить", - написала Решетова в посте.

По словам 26-летней модели, с подобными бьюти-процедурами торопиться не надо, потому что кожа начинает к ним привыкать.

"Поэтому, девочки, очень советую не торопиться с такими процедурами — кожа привыкает. Я не против косметологии и подтяжек, но я бы делала это в 50-55 лет. Если есть возможность стареть красивой — отлично. Но главное — своевременно, чтобы не испортить лицо и не усугубить ситуацию", - пишет модель.

Модель Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира, рожденного в октябре 2019 года во время романтических отношений с Тимати. Пара рассталась в 2020 году.

Сейчас модель развивает собственный бизнес, связанный с выпуском уходовой косметики.

В июле 2021 года стало известно, что Решетова сменила религию и стала мусульманкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000893-reshetova-zayavila-ob-otkaze-ot-gialuronki-i-posovetovala-devushkam-posledovat-ee-primeru/