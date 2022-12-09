Студенческое фото Токтара Серикова и Мейрамбека Беспаева умилило Казнет

Токтар Сериков и Мейрамбек Беспаев. Фото: instagram.com/m_besbaev

Казахстанская певица Айгуль Елшибаева разместила в соцсети архивное фото, сделанное в студенческие годы. На снимке можно увидеть ее сокурсников - Мейрамбека Беспаева и Токтара Серикова, передает NUR.KZ.

Айгуль Елшибаева поделилась снимком из юности в своем Instagram. Она отметила, что фото было сделано в момент празднования 18-летия Токтара Серикова и Мейрамбека Беспаева. Это было в 1994 году в Алматы. Отметим, что оба певца родились 7 ноября.

"Ах, молодость, какие прекрасные вопоминания", "Вчерашнее фото - сегодня уже история", "Хороший дастархан для студентов", "О, это Мейрамбек и Токтар?", "Мейрамбек очень красивым парнем был", "Уже почти 30 лет прошло", "Мои года - мое богатство", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000890-studencheskoe-foto-toktara-serikova-i-meyrambeka-bespaeva-umililo-kaznet/